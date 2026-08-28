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Tafsir: Al-Mursalate 77:45
Al-Mursalate
45
77:45
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیۡلࣱ یَوۡمَىِٕذࣲ لِّلۡمُكَذِّبِینَ ٤٥﴾