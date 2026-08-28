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Tafsir: Al-Mursalate 77:44
Al-Mursalate
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٤٤
C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 77:43 à 77:44
Ешьте эти аппетитные яства и пейте эти вкусные напитки во здравие. Отныне ничто не будет досаждать вам и причинять беспокойство. Вот подлинное счастье и благополучие: яства и питье избавлены от малейших недостатков и порчи, а райские жители полны уверенности, что все вокруг не иссякнет и не исчезнет. А заслужили они это вознаграждение в садах блаженства своими праведными деяниями. Это относится ко всем, кто благочестиво поклонялся Аллаху и был добр к Его рабам. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: