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Tafsir: Al-Mursalate 77:37
Al-Mursalate
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 77:36 à 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).