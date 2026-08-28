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Tafsir: Al-Mursalate 77:35
Al-Mursalate
35
77:35
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هَٰذَا
يَوۡمُ
لَا
يَنطِقُونَ
٣٥
Ce sera le jour où ils ne [peuvent] pas parler,
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 77:33 à 77:35
Эта тень не приносит ни покоя, ни облегчения. А когда человек укрывается в ней, то она не спасает его от пламени, которое окружает его со всех сторон. Всевышний сказал: «Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы» (39:16); «Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаем беззаконникам» (7:41). Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что свидетельствует о том, что в Аду царит мрак. Его пламень, угли и искры - черные, страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от Геенны и всех деяний, влекущих за собой мучительное наказание!