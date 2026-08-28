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Tafsir: Al-Mursalate 77:31
Al-Mursalate
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
qui n’est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme ;
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيهم حر اللهب.