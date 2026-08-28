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Tafsir: Al-Mursalate 77:3
Al-Mursalate
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
Et qui dispersent largement [dans toutes les directions].
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Tafsir Ibn Kathir
هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل.