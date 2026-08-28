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Tafsir: Al-Mursalate 77:28
Al-Mursalate
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بها، واختصهم بها، فقابلوها بالتكذيب.