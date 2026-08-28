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Tafsir: Al-Mursalate 77:26
Al-Mursalate
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
les vivants ainsi que les morts ?
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Tafsir Ibn Kathir
وقال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه شيء وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم.