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Tafsir: Al-Mursalate 77:19
Al-Mursalate
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 77:19 à 77:21
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.