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Tafsir: Al-Mursalate 77:15
Al-Mursalate
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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السعدي Al-Sa'di
ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال:
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
أي: يا حسرتهم، وشدة عذابهم، وسوء منقلبهم، أخبرهم الله، وأقسم لهم، فلم يصدقوه، فاستحقوا العقوبة البليغة.