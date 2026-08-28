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Tafsir: Al-Mursalate 77:12
Al-Mursalate
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
A quel jour tout cela a-t-il été renvoyé?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Ni Siku kubwa gani Mitume wameahirishiwa?»