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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلۡ
إِنِّي
لَن
يُجِيرَنِي
مِنَ
ٱللَّهِ
أَحَدٞ
وَلَنۡ
أَجِدَ
مِن
دُونِهِۦ
مُلۡتَحَدًا
٢٢
Dis : "Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah ; et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de Lui.
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Al-Sa'di
Никто не сможет избавить меня от Божьей кары, если она обрушится на меня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который был лучшим из людей, не мог причинять зло или добро и был не в состоянии защитить от гнева Аллаха даже самого себя. Что же тогда можно предположить о других людях?!