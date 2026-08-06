Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَى
ٱللَّهُۖ
فَبِهُدَىٰهُمُ
ٱقۡتَدِهۡۗ
قُل
لَّآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
أَجۡرًاۖ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرَىٰ
لِلۡعَٰلَمِينَ
٩٠
Voilà ceux qu’Allah a guidés : Suis donc leur direction ! Dis : "Je ne vous demande pas pour cela de salaire." Ce n’est qu’un rappel à l’intention de tout l’Univers.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
] ئا ئهمانهن كه خوای گهوره هیدایهتی داون [
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆش شوێنی هیدایهتی ئهوان بكهوه، وه شوێنى پێغهمبهرانی پێش خۆت بكهوه [
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من داوای ئهجرو پاداشت و پاره له ئێوه ناكهم لهسهر ئیمان هێنان و هیدایهت [
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠)
] بهڵكو ئهم قورئانه تهنها یادخستنهوهیهكه بۆ ههموو جیهان به قورئان یادتان ئهخهمهوه.