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Tafsir: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَى
ٱللَّهُۖ
فَبِهُدَىٰهُمُ
ٱقۡتَدِهۡۗ
قُل
لَّآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
أَجۡرًاۖ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرَىٰ
لِلۡعَٰلَمِينَ
٩٠
Voilà ceux qu’Allah a guidés : Suis donc leur direction ! Dis : "Je ne vous demande pas pour cela de salaire." Ce n’est qu’un rappel à l’intention de tout l’Univers.
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﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَى﴾ هُمْ ﴿ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ﴾ طَرِيقهمْ مِنْ التَّوْحِيد وَالصَّبْر ﴿ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ بِهَاءِ السَّكْت وَقْفًا وَوَصْلًا وَفِي قِرَاءَة بِحَذْفِهَا وَصْلًا ﴿قُل﴾ لِأَهْلِ مَكَّة ﴿لَّاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿أَجۡرًاۖ﴾ تُعْطُونِيهِ ﴿إِنۡ هُوَ﴾ مَا الْقُرْآن ﴿إِلَّا ذِكۡرَىٰ﴾ عِظَة ﴿لِلۡعَـٰلَمِینَ ٩٠﴾ الْإِنْس وَالْجِنّ