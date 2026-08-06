Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:88
Al-An'am
88
6:88
ذالك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٨٨
ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٨
ذَٰلِكَ
هُدَى
ٱللَّهِ
يَهۡدِي
بِهِۦ
مَن
يَشَآءُ
مِنۡ
عِبَادِهِۦۚ
وَلَوۡ
أَشۡرَكُواْ
لَحَبِطَ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٨٨
Telle est la (bonne) direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses serviteurs. Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu’ils auraient fait eût certainement été vain.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 6:88 à 6:89
Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упомянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих рабов божественным руководством, помимо которого нет верного руководства. Пусть же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страдания в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благодеяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?