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Tafsir: Al-An'am 6:87
Al-An'am
87
6:87
ومن ابايهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ٨٧
وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٨٧
وَمِنۡ
ءَابَآئِهِمۡ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡ
وَإِخۡوَٰنِهِمۡۖ
وَٱجۡتَبَيۡنَٰهُمۡ
وَهَدَيۡنَٰهُمۡ
إِلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٨٧
De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères et Nous les avons choisis et guidés vers un droit chemin.
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Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 6:86 à 6:87
Аллах также повел прямым путем Исмаила. Он был сыном пророка Ибрахима и прародителем арабов - самого славного из всех народов на земле, а его прямым потомком был Пророк Мухаммад, господин всех сынов Адама. Прямым путем прошли также Йунус, сын Матты, и Лут, сын Харана и племянник Ибрахима. Они были пророками и посланниками, которых Аллах возвысил над остальными людьми. Следует знать, что есть четыре степени превосходства, упомянутые в словах Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69). Перечисленные в этих аятах рабы занимают самую высшую ступень. Более того, они являются самыми достойными среди Божьих посланников, потому что посланники, о которых Аллах сообщил в Своем писании, превосходят тех посланников, истории которых Он не рассказал нам, и в этом нет ни малейшего сомнения.