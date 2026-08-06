Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:83
Al-An'am
83
6:83
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلۡكَ
حُجَّتُنَآ
ءَاتَيۡنَٰهَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
إِنَّ
رَبَّكَ
حَكِيمٌ
عَلِيمٞ
٨٣
Tel est l’argument que Nous donnâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et Omniscient.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ
] ئهمهی كه باسمان كرد حوجهو بهڵگهیهك بوو كه دامان به ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - بهسهر قهومهكهیداو بۆی باس كردن [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] ویستمان لێ بێت پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه بههیدایهت بۆ ڕێگای حهق ههروهكو پلهی ئیبراهیممان- صلى الله عليه وسلم - بهرز كردهوه [
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣)
] پهروهردگاری تۆ بهڕاستی زۆر كاربهجێ و زانایه.