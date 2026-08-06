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Tafsir: Al-An'am 6:78
Al-An'am
78
6:78
فلما راى الشمس بازغة قال هاذا ربي هاذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ٧٨
فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةًۭ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلشَّمۡسَ
بَازِغَةٗ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّي
هَٰذَآ
أَكۡبَرُۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَتۡ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
إِنِّي
بَرِيٓءٞ
مِّمَّا
تُشۡرِكُونَ
٧٨
Lorsqu’ensuite il observa le soleil levant, il dit : "Voilà mon Seigneur ! Celui-ci est plus grand" Puis lorsque le soleil disparut, il dit : "Ô mon peuple ! Je désavoue tout ce que vous associez à Allah.
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 6:77 à 6:78
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажет ему такой поддержки.