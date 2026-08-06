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Tafsir: Al-An'am 6:75
Al-An'am
75
6:75
وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٥
وَكَذَٰلِكَ
نُرِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
مَلَكُوتَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَلِيَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُوقِنِينَ
٧٥
Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la Terre, afin qu’il fût de ceux qui croient avec conviction.
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Al-Sa'di
Мы показали Ибрахиму, что такое власть над небесами и землей, вдохновив его поклоняться одному Аллаху и призывать людей к единобожию. Мы позволили ему увидеть неопровержимые доказательства и убедительные свидетельства, дабы он обрел твердую убежденность, потому что убежденность и знания зависят от доказательств, которые человеку удается найти.