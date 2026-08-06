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Tafsir: Al-An'am 6:71
Al-An'am
71
6:71
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
أَنَدۡعُواْ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
يَنفَعُنَا
وَلَا
يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلَىٰٓ
أَعۡقَابِنَا
بَعۡدَ
إِذۡ
هَدَىٰنَا
ٱللَّهُ
كَٱلَّذِي
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ٱلشَّيَٰطِينُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
حَيۡرَانَ
لَهُۥٓ
أَصۡحَٰبٞ
يَدۡعُونَهُۥٓ
إِلَى
ٱلۡهُدَى
ٱئۡتِنَاۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۖ
وَأُمِرۡنَا
لِنُسۡلِمَ
لِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٧١
Dis : “Invoquerons-nous, en dehors d’Allah, ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire ? Et reviendrons-nous sur nos talons après qu’Allah nous a guidés, comme quelqu’un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l’appellent vers le droit chemin (lui disant) : - “Viens à nous !” Dis: “Le vrai chemin, c’est le chemin d’Allah. Et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l’Univers,
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ أَنَدۡعُوا۟﴾ أَنَعْبُدُ ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا یَنفَعُنَا﴾ بِعِبَادَتِهِ ﴿وَلَا یَضُرُّنَا﴾ بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْأَصْنَام ﴿وَنُرَدُّ عَلَىٰۤ أَعۡقَابِنَا﴾ نَرْجِع مُشْرِكِينَ ﴿بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ إلَى الْإِسْلَام ﴿كَٱلَّذِی ٱسۡتَهۡوَتۡهُ﴾ أَضَلَّتْهُ ﴿ٱلشَّیَـٰطِینُ فِی ٱلۡأَرۡضِ حَیۡرَانَ﴾ مُتَحَيِّرًا لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَب حَال مِنْ الْهَاء ﴿لَهُۥۤ أَصۡحَـٰبࣱ﴾ رُفْقَة ﴿یَدۡعُونَهُۥۤ إِلَى ٱلۡهُدَى﴾ أَيْ لِيُهْدُوهُ الطَّرِيق يَقُولُونَ لَهُ ﴿ٱئۡتِنَاۗ﴾ فَلَا يُجِيبهُمْ فَيَهْلَك وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ وَجُمْلَة التَّشْبِيه حَال مِنْ ضَمِير نُرَدّ ﴿قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ﴾ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَام ﴿هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ﴾ وَمَا عَدَاهُ ضَلَال ﴿وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ﴾ أَيْ بأن نسلم ﴿لِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٧١﴾