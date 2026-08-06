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Tafsir: Al-An'am 6:70
Al-An'am
70
6:70
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يوخذ منها اولايك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٧٠
وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًۭا وَلَهْوًۭا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍۢ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
وَذَرِ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ
دِينَهُمۡ
لَعِبٗا
وَلَهۡوٗا
وَغَرَّتۡهُمُ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَاۚ
وَذَكِّرۡ
بِهِۦٓ
أَن
تُبۡسَلَ
نَفۡسُۢ
بِمَا
كَسَبَتۡ
لَيۡسَ
لَهَا
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
وَإِن
تَعۡدِلۡ
كُلَّ
عَدۡلٖ
لَّا
يُؤۡخَذۡ
مِنۡهَآۗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
أُبۡسِلُواْ
بِمَا
كَسَبُواْۖ
لَهُمۡ
شَرَابٞ
مِّنۡ
حَمِيمٖ
وَعَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡفُرُونَ
٧٠
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et divetissement, et que la vie d'ici-bas a leurrés. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu’une âme ne s’expose pas à sa perte selon ce qu’elle aura acquis, elle n’aura en dehors d’Allah, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu’elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d’elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu’ils ont acquis. Leur breuvage sera de l’eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.
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﴿وَذَرِ﴾ اُتْرُكْ ﴿ٱلَّذِینَ ٱتَّخَذُوا۟ دِینَهُمۡ﴾ الَّذِي كُلِّفُوهُ ﴿لَعِبࣰا وَلَهۡوࣰا﴾ بِاسْتِهْزَائِهِمْ بِهِ ﴿وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَیَوٰةُ ٱلدُّنۡیَاۚ﴾ فَلَا تَتَعَرَّض لَهُمْ وَهَذَا قَبْل الْأَمْر بِالْقِتَالِ ﴿وَذَكِّرۡ﴾ عظ ﴿بِهِۦۤ﴾ بالقرآن الناس لـ﴿أَن﴾ لَا ﴿تُبۡسَلَ نَفۡسُۢ﴾ تَسْلَم إلَى الْهَلَاك ﴿بِمَا كَسَبَتۡ﴾ عملت ﴿لَیۡسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره ﴿وَلِیࣱّ﴾ نَاصِر ﴿وَلَا شَفِیعࣱ﴾ يَمْنَع عَنْهَا الْعَذَاب ﴿وَإِن تَعۡدِلۡ كُلَّ عَدۡلࣲ﴾ تَفْدِ كُلّ فِدَاء ﴿لَّا یُؤۡخَذۡ مِنۡهَاۤۗ﴾ مَا تَفْدِي بِهِ ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ أُبۡسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ۖ لَهُمۡ شَرَابࣱ مِّنۡ حَمِیمࣲ﴾ مَاء بَالِغ نِهَايَة الْحَرَارَة ﴿وَعَذَابٌ أَلِیمُۢ﴾ مُؤْلِم ﴿بِمَا كَانُوا۟ یَكۡفُرُونَ ٧٠﴾ بكفرهم