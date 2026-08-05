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Tafsir: Al-An'am 6:7
Al-An'am
7
6:7
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هاذا الا سحر مبين ٧
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًۭا فِى قِرْطَاسٍۢ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧
وَلَوۡ
نَزَّلۡنَا
عَلَيۡكَ
كِتَٰبٗا
فِي
قِرۡطَاسٖ
فَلَمَسُوهُ
بِأَيۡدِيهِمۡ
لَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
٧
Même si Nous avions fait descendre sur toi (Mohammad) un Livre en papier qu’ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit : "Ce n’est que de la magie évidente !"
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَیۡكَ كِتَـٰبࣰا﴾ مَكْتُوبًا ﴿فِی قِرۡطَاسࣲ﴾ رَقّ كَمَا اقْتَرَحُوهُ ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَیۡدِیهِمۡ﴾ أَبْلَغ مَنْ عَايَنُوهُ لِأَنَّهُ أَنْفَى لِلشَّكِّ ﴿لَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ ٧﴾ تَعَنُّتًا وعنادا