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Tafsir: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Et ton peuple traite cela (le Coran) de mensonge, alors que c’est la vérité. Dis : "Je ne suis pas votre garant .
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السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبَ بِهِ }
أي: بالقرآن
{ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ }
الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه.
{ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ }
أحفظ أعمالكم، وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.