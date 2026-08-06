Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:59
Al-An'am
59
6:59
۞ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ٥٩
۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍۢ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍۢ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍۢ ٥٩
۞ وَعِندَهُۥ
مَفَاتِحُ
ٱلۡغَيۡبِ
لَا
يَعۡلَمُهَآ
إِلَّا
هُوَۚ
وَيَعۡلَمُ
مَا
فِي
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِۚ
وَمَا
تَسۡقُطُ
مِن
وَرَقَةٍ
إِلَّا
يَعۡلَمُهَا
وَلَا
حَبَّةٖ
فِي
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
رَطۡبٖ
وَلَا
يَابِسٍ
إِلَّا
فِي
كِتَٰبٖ
مُّبِينٖ
٥٩
C’est Lui qui détient les clefs de l’Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu’Il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre explicite.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{تەنها خوا غەیب دەزانێت} [
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
] وه كلیلهكانی غهیب تهنها لای خوای گهورهیهو هیچ كهسێك غهیب و نهێنی نازانێ تهنها خوای گهوره خۆی نهبێ [
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
] وه ههرچی له وشكانی و دهریادا ههیه خوای گهوره زانیاری بهههمووی ههیه [
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
] وه گهڵای هیچ دارێك ههڵناوهرێ و بهرنابێتهوه ئیلا خوای گهوره زانیاری پێیه گهڵای ئهو داره كهی پێ ئهگات، وه كهی زهرد ئهبێ، وه كهی ههڵئهوهرێ، (ئینو عهبباس) دهفهرمێت هیچ دارێك نیه له وشكانى یان دهریا ئیلا فریشتهیهكى پێ سپێردراوه كه دهینوسێت كهى گهڵاى ئهو داره چهكهره دهكات و سهوز دهبێت و زهرد ههڵدهگهڕێت و وشك دهبێت و ههڵدهوهرێت [
وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥٩)
] وه هیچ تۆ و دانهوێڵهیهك نیه له تاریكی و ناخی زهویدا یاخود هیچ شتێكی تهڕ یان وشك لهسهر زهویدا نیه ئیلا خوای گهوره له (لوح المحفوظ) دا باسی ههر ههمووی كردووهو زانیارى پێى ههیه.