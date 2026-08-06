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Tafsir: Al-An'am 6:56
Al-An'am
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
Dis : "Il m’a été interdit d’adorer ceux que vous invoquez en dehors d’Allah." Dis : "Je ne suivrai pas vos passions : car ce serait m’égarer, et je ne serais plus parmi les bien-guidés."
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العربية
Tafsir Muyassar
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه،
وقل لهم:
لا أتبع أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءَكم، وما أنا من المهتدين.