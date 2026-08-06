Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:48
Al-An'am
48
6:48
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٤٨
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨
وَمَا
نُرۡسِلُ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
إِلَّا
مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَۖ
فَمَنۡ
ءَامَنَ
وَأَصۡلَحَ
فَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٤٨
Nous n’envoyons des Messagers qu’en annonciateurs et avertisseurs : donc ceux qui croient et se réforment, nulle crainte sur eux et ils ne seront point affligés.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
] وه ئێمه پێغهمبهران نانێرین ئیلا مژدهدهرن بهو كهسانهی كه ئیمانیان پێ دێنن وه شوێنیان دهكهون به بهههشت [
وَمُنْذِرِينَ
] وه ترسێنهرن بۆ ئهو كهسانهی كه سهرپێچیان ئهكهن به سزای ڕۆژی قیامهت [
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
] جا ههر كهسێك ئیمان بێنێ بهوهی كه پێغهمبهران هێناویانه وه چاكه بكات و شوێنیان بكهوێت [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه له ڕۆژی قیامهت هیچ ترسێكیان لهسهر نیه بۆ داهاتوویان [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨)
] وه هیچ خهفهتێكیش ناخۆن له ڕابردوو لهوهی كه له دونیا لهدهستیان چووهو بهجێیان هێشتوه لهبهر ئهوهی خوای گهوره لهبهههشتدا باشتریان پێ ئهبهخشێ.