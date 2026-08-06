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Tafsir: Al-An'am 6:45
Al-An'am
45
6:45
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْۚ
وَٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٥
Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Allah, Seigneur de l’Univers !
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السعدي Al-Sa'di
{ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا }
أي اصطلموا بالعذاب، وتقطعت بهم الأسباب.
{ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }
على ما قضاه وقدره، من هلاك المكذبين. فإن بذلك، تتبين آياته، وإكرامه لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وصدق ما جاءت به المرسلون.