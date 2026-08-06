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Tafsir: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
Et ceux qui traitent de mensonges Nos versets sont sourds et muets, dans les ténèbres. Allah égare qui Il veut ; et Il place qui Il veut sur un droit chemin.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿صُمࣱّ﴾ عَنْ سَمَاعهَا سَمَاع قَبُول ﴿وَبُكۡمࣱ﴾ عَنْ النُّطْق بِالْحَقِّ ﴿فِی ٱلظُّلُمَـٰتِۗ﴾ الْكُفْر ﴿مَن یَشَإِ ٱللَّهُ﴾ إضْلَاله ﴿یُضۡلِلۡهُ وَمَن یَشَأۡ﴾ هِدَايَته ﴿یَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَ ٰطࣲ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣲ ٣٩﴾ دِين الْإِسْلَام