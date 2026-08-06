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Tafsir: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
Seuls ceux qui entendent répondent à l’appel [de la foi]. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera ; puis vers Lui ils seront ramenés .
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَا یَسۡتَجِیبُ﴾ دُعَاءَك إلَى الْإِيمَان ﴿ٱلَّذِینَ یَسۡمَعُونَۘ﴾ سَمَاع تَفَهُّم وَاعْتِبَار ﴿وَٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ أَيْ الْكُفَّار شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَم السَّمَاع ﴿یَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿ثُمَّ إِلَیۡهِ یُرۡجَعُونَ ٣٦﴾ يُرَدُّونَ فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ