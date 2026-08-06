Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:33
Al-An'am
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدۡ
نَعۡلَمُ
إِنَّهُۥ
لَيَحۡزُنُكَ
ٱلَّذِي
يَقُولُونَۖ
فَإِنَّهُمۡ
لَا
يُكَذِّبُونَكَ
وَلَٰكِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ
بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ
يَجۡحَدُونَ
٣٣
Nous savons qu’en vérité ce qu’ils disent te chagrine. Or, vraiment ce n’est pas toi qu’ils traitent de menteur, mais ce sont les versets d’Allah (le Coran), que les injustes renient.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهدڵنیایی ئهزانین كه تۆ خهفهت له قسهی كافران ئهخۆی [
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
] بهڵام باش بزانه كه ئهوان تۆ بهدرۆ نازانن لهبهر ئهوهی دان ئهنێن بهڕاستگۆیی تۆدا [
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣)
] بهڵام ئهو زاڵم و ستهمكارانه له حهقیقهتدا ئایهتهكانی خوای گهورهو كتابی خوای گهوره بهدرۆ ئهزانن و ئینكاری و نكوڵی لێ ئهكهن.