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Tafsir: Al-An'am 6:29
Al-An'am
29
6:29
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ٢٩
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩
وَقَالُوٓاْ
إِنۡ
هِيَ
إِلَّا
حَيَاتُنَا
ٱلدُّنۡيَا
وَمَا
نَحۡنُ
بِمَبۡعُوثِينَ
٢٩
Et ils disent : "Il n’y a pour nous [d’autre vie] que celle d’ici-bas ; et nous ne serons pas ressuscités."
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العربية
السعدي Al-Sa'di
}
{ وَقَالُوا }
منكرين للبعث
{ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا }
أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا، إلا الحياة الدنيا وحدها.
{ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ }