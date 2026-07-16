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Al-An'am
19
6:19
قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هاذا القران لانذركم به ومن بلغ اينكم لتشهدون ان مع الله الهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو الاه واحد وانني بريء مما تشركون ١٩
قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـٰدَةًۭ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٩
قُلۡ
أَيُّ
شَيۡءٍ
أَكۡبَرُ
شَهَٰدَةٗۖ
قُلِ
ٱللَّهُۖ
شَهِيدُۢ
بَيۡنِي
وَبَيۡنَكُمۡۚ
وَأُوحِيَ
إِلَيَّ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانُ
لِأُنذِرَكُم
بِهِۦ
وَمَنۢ
بَلَغَۚ
أَئِنَّكُمۡ
لَتَشۡهَدُونَ
أَنَّ
مَعَ
ٱللَّهِ
ءَالِهَةً
أُخۡرَىٰۚ
قُل
لَّآ
أَشۡهَدُۚ
قُلۡ
إِنَّمَا
هُوَ
إِلَٰهٞ
وَٰحِدٞ
وَإِنَّنِي
بَرِيٓءٞ
مِّمَّا
تُشۡرِكُونَ
١٩
Dis : "Qu’y a-t-il de plus grand en fait de témoignage ?" Dis : "Allah est témoin entre moi et vous ; et ce Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu’il atteindra." Est-ce vous vraiment qui attestez qu’il y ait avec Allah d’autres divinités? Dis : "Je n’atteste pas." Dis [aussi] : "Il n’y a qu’une Divinité Unique. Et moi, je désavoue ce que vous (Lui) associez."
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Al-Sa'di
Пусть неверующие, которым разъяснили прямой путь и верное руководство, воспользуются предоставленным им великим критерием и скажут, чье свидетельство самое важное. Безусловно, самым важным является свидетельство Аллаха, поскольку ничье свидетельство не способно превзойти его. Он подтвердил правдивость Своего посланника и одобрил его заявления и поступки. Всевышний сказал: «Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его» (69:44–47). Аллах - Мудрый и Могущественный Господь. Божественная мудрость и безграничное могущество не позволяют Ему подтверждать слова лжецов, которые возводят на Него навет. Если человек лживо заявляет, что Аллах отправил его Своим посланником, повелел ему проповедовать среди людей, разрешил ему убивать тех, кто противится его повелениям, присваивать их имущество и порабощать их женщин, то Аллах никогда не станет подтверждать правдивость его заявлений посредством удивительных чудес и ясных знамений. Он не станет помогать ему и не лишит Своей поддержки его врагов и противников. Что может быть еще более убедительным свидетельством?!! Затем Всевышний Аллах сообщил, что Священный Коран ниспослан на благо человечества, дабы им предостерегали людей от мучительного наказания. Любое предостережение складывается из упоминания о том, чего следует остерегаться, прельщения, устрашения и разъяснения слов и поступков, совершаемых душой и телом, которые необходимы для того, чтобы человек воспользовался этим предостережением. Коран предостерегает людей, и вплоть до наступления Дня воскресения каждый человек, который станет изучать его, непременно найдет в нем истолкование божественных истин, в знании которых он нуждается. После разъяснения Своего свидетельства об истинности единобожия, - величайшего из всех свидетельств, - Аллах велел Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать неверующим, которые отвергают Откровение и считают лжецами Его посланников: «Неужели вы готовы засвидетельствовать существование наряду с Аллахом других богов? Даже если вы будете свидетельствовать об этом, я не стану делать этого!» Таким образом, Господь миров, Чья речь является самой правдивой, и самый благородный из творений, чья правдивость была подтверждена убедительными доказательствами и неопровержимыми доводами, засвидетельствовали то, что поклоняться нужно одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Пусть теперь каждый сравнит это свидетельство со свидетельством многобожников, которые отличаются помутненным разумом, запутанными убеждениями, порочными воззрениями и дурными качествами, вызывающими насмешки благоразумных людей. Их свидетельства противоречат непорочному естеству, а их заявления о существовании наряду с Аллахом других богов противоречивы. Их доводы нельзя назвать даже сомнительными, не говоря уже о том, что они совершенно не убедительны. И пусть каждый, кто способен принять разумное решение, отдаст предпочтение одному из этих свидетельств. Мы же отдаем предпочтение тому, что Аллах предпочел для своего Пророка, путем которого нам приказано следовать. Мы признаем существование одного Бога, помимо Которого никто не заслуживает поклонения или обожествления, помимо Которого нет других творцов и правителей. Мы отрекаемся от любых идолов, истуканов и прочих вымышленных божеств, которых приобщают в сотоварищи к Аллаху. В таком признании божественности одного Аллаха и отрицании божественности всех остальных существ заключается истинный смысл единобожия.