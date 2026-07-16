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Al-An'am
18
6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١٨
C’est Lui Dominateur Suprême au-dessus de Ses serviteurs; c’est Lui le Sage, le Parfaitement Informé.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ﴾ الْقَادِر الَّذِي لَا يُعْجِزهُ شَيْء مُسْتَعْلِيًا ﴿فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِیمُ﴾ فِي خَلْقه ﴿ٱلۡخَبِیرُ ١٨﴾ ببواطنهم كظواهرهم