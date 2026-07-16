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Al-An'am
15
6:15
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٥
Dis : "Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d’un jour redoutable ."
1
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
قل إني أخاف إن عصيت ربي )
[ فعبدت غيره ]
( عذاب يوم عظيم )
يعني : عذاب يوم القيامة .