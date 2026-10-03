Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 131
Al-An'am
131
6:131
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذَٰلِكَ
ﱁ
أَن
ﱂ
لَّمۡ
ﱃ
يَكُن
ﱄ
رَّبُّكَ
ﱅ
مُهۡلِكَ
ﱆ
ٱلۡقُرَىٰ
ﱇ
بِظُلۡمٖ
ﱈ
وَأَهۡلُهَا
ﱉ
غَٰفِلُونَ
ﱊ
١٣١
ﱋ
C’est que ton Seigneur n’anéantit point injustement des cités dont les habitants n’ont pas encore été avertis.
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.