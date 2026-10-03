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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 129
Al-An'am
129
6:129
وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲟ
نُوَلِّي
ﲠ
بَعۡضَ
ﲡ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲢ
بَعۡضَۢا
ﲣ
بِمَا
ﲤ
كَانُواْ
ﲥ
يَكۡسِبُونَ
ﲦ
١٢٩
ﲧ
Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes l’autorité sur d’autres (injustes) à cause de ce qu’ils ont acquis.
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