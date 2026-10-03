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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 128
Al-An'am
128
6:128
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨
وَيَوۡمَ
ﱸ
يَحۡشُرُهُمۡ
ﱹ
جَمِيعٗا
ﱺ
يَٰمَعۡشَرَ
ﱻ
ٱلۡجِنِّ
ﱼ
قَدِ
ﱽ
ٱسۡتَكۡثَرۡتُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡإِنسِۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
أَوۡلِيَآؤُهُم
ﲃ
مِّنَ
ﲄ
ٱلۡإِنسِ
ﲅ
رَبَّنَا
ﲆ
ٱسۡتَمۡتَعَ
ﲇ
بَعۡضُنَا
ﲈ
بِبَعۡضٖ
ﲉ
وَبَلَغۡنَآ
ﲊ
أَجَلَنَا
ﲋ
ٱلَّذِيٓ
ﲌ
أَجَّلۡتَ
ﲍ
لَنَاۚ
ﲎﲏ
قَالَ
ﲐ
ٱلنَّارُ
ﲑ
مَثۡوَىٰكُمۡ
ﲒ
خَٰلِدِينَ
ﲓ
فِيهَآ
ﲔ
إِلَّا
ﲕ
مَا
ﲖ
شَآءَ
ﲗ
ٱللَّهُۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
رَبَّكَ
ﲛ
حَكِيمٌ
ﲜ
عَلِيمٞ
ﲝ
١٢٨
ﲞ
Et le jour où Il les rassemblera tous : "Ô communauté des djinns ! Vous avez trop abusé des humains !" Et leurs alliés parmi les humains diront : "Ô notre Seigneur ! Nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour nous." Il leur dira : "l’Enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement." Vraiment ton Seigneur est Sage et Omniscient.
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