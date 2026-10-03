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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 126
Al-An'am
126
6:126
وهاذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ١٢٦
وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًۭا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
وَهَٰذَا
ﱠ
صِرَٰطُ
ﱡ
رَبِّكَ
ﱢ
مُسۡتَقِيمٗاۗ
ﱣﱤ
قَدۡ
ﱥ
فَصَّلۡنَا
ﱦ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱧ
لِقَوۡمٖ
ﱨ
يَذَّكَّرُونَ
ﱩ
١٢٦
ﱪ
Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons [effectivement] bien détaillé les versets à des gens qui se rappellent.
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