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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 124
Al-An'am
124
6:124
واذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ١٢٤
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲳ
ءَايَةٞ
ﲴ
قَالُواْ
ﲵ
لَن
ﲶ
نُّؤۡمِنَ
ﲷ
حَتَّىٰ
ﲸ
نُؤۡتَىٰ
ﲹ
مِثۡلَ
ﲺ
مَآ
ﲻ
أُوتِيَ
ﲼ
رُسُلُ
ﲽ
ٱللَّهِۘ
ﲾﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
أَعۡلَمُ
ﳁ
حَيۡثُ
ﳂ
يَجۡعَلُ
ﳃ
رِسَالَتَهُۥۗ
ﳄﳅ
سَيُصِيبُ
ﳆ
ٱلَّذِينَ
ﳇ
أَجۡرَمُواْ
ﳈ
صَغَارٌ
ﳉ
عِندَ
ﳊ
ٱللَّهِ
ﳋ
وَعَذَابٞ
ﳌ
شَدِيدُۢ
ﳍ
بِمَا
ﳎ
كَانُواْ
ﳏ
يَمۡكُرُونَ
ﳐ
١٢٤
ﳑ
Et lorsqu’un signe leur parvient, ils disent : “Jamais nous ne croirons tant que nous n’aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné aux Messagers d’Allah.” Allah sait mieux où placer Son message. Ceux qui ont commis un crime seront couverts d’opprobre auprès d’Allah et frappés d’un châtiment sévère pour ce qu’ils tramaient (comme ruses).
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