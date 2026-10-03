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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 123
Al-An'am
123
6:123
وكذالك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣
وَكَذَٰلِكَ
ﲡ
جَعَلۡنَا
ﲢ
فِي
ﲣ
كُلِّ
ﲤ
قَرۡيَةٍ
ﲥ
أَكَٰبِرَ
ﲦ
مُجۡرِمِيهَا
ﲧ
لِيَمۡكُرُواْ
ﲨ
فِيهَاۖ
ﲩﲪ
وَمَا
ﲫ
يَمۡكُرُونَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﲮ
وَمَا
ﲯ
يَشۡعُرُونَ
ﲰ
١٢٣
ﲱ
De même, Nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n’en sont pas conscients.
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