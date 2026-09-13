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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 41
Ar-Ra'd
41
13:41
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٤١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤١
أَوَلَمۡ
ﲽ
يَرَوۡاْ
ﲾ
أَنَّا
ﲿ
نَأۡتِي
ﳀ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳁ
نَنقُصُهَا
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
أَطۡرَافِهَاۚ
ﳄﳅ
وَٱللَّهُ
ﳆ
يَحۡكُمُ
ﳇ
لَا
ﳈ
مُعَقِّبَ
ﳉ
لِحُكۡمِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَهُوَ
ﳌ
سَرِيعُ
ﳍ
ٱلۡحِسَابِ
ﳎ
٤١
ﳏ
Ne voient-ils pas que Nous frappons à la terre et que Nous la réduisons de tous côtés ? C’est Allah qui juge et personne ne peut s’opposer à Son jugement, et Il est prompt à régler les comptes.
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