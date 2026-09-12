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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 36
Ar-Ra'd
36
13:36
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب ٣٦
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ٣٦
وَٱلَّذِينَ
ﱚ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱜ
يَفۡرَحُونَ
ﱝ
بِمَآ
ﱞ
أُنزِلَ
ﱟ
إِلَيۡكَۖ
ﱠﱡ
وَمِنَ
ﱢ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﱣ
مَن
ﱤ
يُنكِرُ
ﱥ
بَعۡضَهُۥۚ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّمَآ
ﱩ
أُمِرۡتُ
ﱪ
أَنۡ
ﱫ
أَعۡبُدَ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
وَلَآ
ﱮ
أُشۡرِكَ
ﱯ
بِهِۦٓۚ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
أَدۡعُواْ
ﱳ
وَإِلَيۡهِ
ﱴ
مَـَٔابِ
ﱵ
٣٦
ﱶ
Et ceux à qui Nous avons déjà donné le Livre se réjouissent de ce qu’on a fait descendre vers toi. Tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis : "Il m’a seulement été commandé d’adorer Allah et de ne rien Lui associer. C’est à Lui que j’appelle [les gens], Et c’est vers Lui que sera mon retour."
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