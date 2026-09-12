[ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ] وه ئهو كهسانهشی كه كتابمان پێ بهخشیوون و كار بهناوهڕۆكهكهى دهكهن له گاورو جوولهكه دڵیان خۆشه بهوهی بۆ تۆ دابهزیوه لهبهر ئهوهی ئهبینن موافیقی كتابهكانی خۆیانه [ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ] لهناو ئهحزابهكانیشدا موشریك و جوولهكهو گاور ههیانه كه ئینكاری ههندێك شت ئهكات له قورئان كه پێیان باش نیهو ناگونجێ لهگهڵ ههواو ئارهزوویاندا [ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - بڵێ: من لهلایهن پهروهردگارهوه فهرمانم پێ كراوه بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهم و هیچ جۆره شهریكێك بۆ خوای گهوره بڕیار نهدهم [ إِلَيْهِ أَدْعُو ] ههر بۆ ئهم یهكخواپهرستیهیش بانگهوازی خهڵكی ئهكهم [ وَإِلَيْهِ مَآبِ (٣٦) ] وه گهڕانهوهش ههر بهتاك و تهنها بۆ لای خوای گهورهیه.