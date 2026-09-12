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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 33
Ar-Ra'd
33
13:33
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍۢ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
أَفَمَنۡ
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هُوَ
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عَلَىٰ
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كُلِّ
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وَجَعَلُواْ
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لِلَّهِ
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شُرَكَآءَ
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قُلۡ
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تُنَبِّـُٔونَهُۥ
ﲿ
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يَعۡلَمُ
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ﳃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳄ
أَم
ﳅ
بِظَٰهِرٖ
ﳆ
مِّنَ
ﳇ
ٱلۡقَوۡلِۗ
ﳈﳉ
بَلۡ
ﳊ
زُيِّنَ
ﳋ
لِلَّذِينَ
ﳌ
كَفَرُواْ
ﳍ
مَكۡرُهُمۡ
ﳎ
وَصُدُّواْ
ﳏ
عَنِ
ﳐ
ٱلسَّبِيلِۗ
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وَمَن
ﳓ
يُضۡلِلِ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
فَمَا
ﳖ
لَهُۥ
ﳗ
مِنۡ
ﳘ
هَادٖ
ﳙ
٣٣
ﳚ
Est-ce que Celui qui observe ce que chaque âme acquiert [est semblable aux associés ?...] Et pourtant ils donnent des associés à Allah. Dis [leur:] "Nommez-les ! Ou essayez-vous de Lui apprendre ce qu’Il ne connaît pas sur la Terre? Ou avez- vous été simplement séduits par de faux noms ?" En fait, on a embelli aux mécréants leur stratagème et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer, n’a plus personne pour le guider.
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