﴿أَفَمَنۡ هُوَ قَاۤىِٕمٌ﴾ رَقِيب ﴿عَلَىٰ كُلِّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡۗ﴾ عَمِلَتْ مِنْ خَيْر وَشَرّ وَهُوَ اللَّه كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ الْأَصْنَام لَا دل عَلَى هَذَا ﴿وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَاۤءَ قُلۡ سَمُّوهُمۡۚ﴾ لَهُ مَنْ هُمْ ﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تُنَبِّـُٔونَهُۥ﴾ تُخْبِرُونَ اللَّه ﴿بِمَا﴾ أَيْ بِشَرِيكٍ ﴿لَا یَعۡلَمُ﴾ ـهُ ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ اسْتِفْهَام إنْكَار أَيْ لَا شَرِيك لَهُ إذْ لَوْ كَانَ لِعِلْمِهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِك ﴿أَم﴾ بَلْ تُسَمُّونَهُمْ شُرَكَاء ﴿بِظَـٰهِرࣲ مِّنَ ٱلۡقَوۡلِۗ﴾ بِظَنٍّ بَاطِل لَا حَقِيقَة لَهُ في الباطل ﴿بَلۡ زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مَكۡرُهُمۡ﴾ كُفْرهمْ ﴿وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِیلِۗ﴾ طريق الهدى ﴿وَمَن یُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادࣲ ٣٣﴾