[ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ] كافران وتیان: ئهى محمد - صلی الله علیه وسلم - شاخهكانى مهككهمان له شوێنى خۆى بۆ دهربكه تا زهوى فراوان بێتهوهو بیكێڵین، یان وهكو سولهیمان - صلی الله علیه وسلم - زهویمان بۆ بهش بهش بكه كه ئهو به با دهیكرد، یان وهكو عیسى - صلی الله علیه وسلم - مردوومان بۆ زیندوو بكهوه، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهگهر له كتابه ئاسمانیهكانى پێشتریش كتابێك ههبوایه بهم شێوازه بووایه ئهوا قورئانى پیرۆز دهبوو چونكه پڕه له موعجیزه بهڵام شتى وانهبووه، یاخود ئهمه قورئانێكه خوای گهوره ویستی لێ نیه ئهگهر ویستی لێ بێت بۆ شاخهكان بخوێندرێتهوه له جێی خۆیان دهرئهچن و ئهكهونه ڕێ ئهوهنده كاریگهره، وه بۆ زهوی بخوێنرێتهوه ئهوا پارچه پارچه ئهبوو، وه بۆ مردووهكان بخوێنرایهتهوه ئهوانیش لێی تێ ئهگهیشتن وهكو زیندوو تێئهگات بهڵام خوای گهوره ویستی لهوه نیه [ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ] بهڵكو فهرمان ههمووی بهدهست خوای گهورهیه ئهگهر ویستی لێ بوایه وای ئهكرد [ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ] ئایا باوهڕداران نهگهیشتوونه به یهقین و بۆیان روون نهبۆتهوه كه ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه هیدایهتی ههموو خهڵكی ئهدا [ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ] وه به بهردهوامیش كافران تووشی سزاى خواى گهوره، یان بهڵاو موسیبهت ئهبن بهدهست موسڵمانان بهكوشتن و گرتن [ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ] یاخود بهڵاو موسیبهتهكه له نزیك شاری خۆیان ڕووئهدات تا زیاتر بترسێن و پهند وهربگرن [ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ] تا بهڵێنی خوای گهوره دێت كه فهتحى مهككهیه، یان مردنه یان قیامهته [ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) ] بهدڵنیایى خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهرو وهعده خیلاف ناكات.