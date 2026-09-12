О Мухаммад! Мы отправили тебя для того, чтобы ты призвал своих соплеменников на прямой путь. К народам, которые существовали прежде, также приходили посланники, и поэтому ты не являешься первым из Божьих избранников. А это значит, что у твоих соплеменников нет оснований для того, чтобы высокомерно отвергнуть твое послание. Ты не проповедуешь среди них то, что приходит тебе на ум. Воистину, ты читаешь им аяты Священного Писания, внушенные тебе в откровении. Эти аяты очищают сердца и облагораживают души. Однако твои соплеменники отказываются уверовать в Милостивого. Они отказываются признать Божью милость, величайшим проявлением которой стало ниспослание тебе Священного Писания, и ответить на нее благодарностью. Напротив, они отрицают и отвергают Божью милость, не обращая внимания на судьбу своих предшественников. А ведь Аллах покарал за грехи и преступления целые поколения неверующих. Посему скажи своим соплеменникам: «Моим Единственным Господом Богом является Аллах. Он один обладает правом на поклонение и господство. Он одаряет меня многочисленными щедротами с тех пор, как сотворил меня. На Него я уповаю во всех начинаниях, и к Нему обращаюсь в своих молитвах».