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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 26
Ar-Ra'd
26
13:26
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ٢٦
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌۭ ٢٦
ٱللَّهُ
ﲯ
يَبۡسُطُ
ﲰ
ٱلرِّزۡقَ
ﲱ
لِمَن
ﲲ
يَشَآءُ
ﲳ
وَيَقۡدِرُۚ
ﲴﲵ
وَفَرِحُواْ
ﲶ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﲷ
ٱلدُّنۡيَا
ﲸ
وَمَا
ﲹ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲺ
ٱلدُّنۡيَا
ﲻ
فِي
ﲼ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲽ
إِلَّا
ﲾ
مَتَٰعٞ
ﲿ
٢٦
ﳀ
Allah étend largement Ses dons ou [les] restreint à qui Il veut. Ils se réjouissent de la vie en ce bas monde, mais la vie d’ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l’au-delà.
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