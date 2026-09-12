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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 22
Ar-Ra'd
22
13:22
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيية اولايك لهم عقبى الدار ٢٢
وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱩ
صَبَرُواْ
ﱪ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱫ
وَجۡهِ
ﱬ
رَبِّهِمۡ
ﱭ
وَأَقَامُواْ
ﱮ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﱯ
وَأَنفَقُواْ
ﱰ
مِمَّا
ﱱ
رَزَقۡنَٰهُمۡ
ﱲ
سِرّٗا
ﱳ
وَعَلَانِيَةٗ
ﱴ
وَيَدۡرَءُونَ
ﱵ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱶ
ٱلسَّيِّئَةَ
ﱷ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
عُقۡبَى
ﱺ
ٱلدَّارِ
ﱻ
٢٢
ﱼ
et ceux qui endurent dans la recherche de l’agrément de leur Seigneur , accomplissent la prière (As-Salât) et dépensent (dans le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À ceux-là, la bonne demeure finale,
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