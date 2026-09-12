﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد لِقَوْمِك ﴿مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ﴾ إنْ لَمْ يَقُولُوهُ لَا جَوَاب غَيْره ﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦۤ﴾ أَيْ غَيْره ﴿أَوۡلِیَاۤءَ﴾ أَصْنَامًا تَعْبُدُونَهَا ﴿لَا یَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعࣰا وَلَا ضَرࣰّاۚ﴾ وَتَرَكْتُمْ مَالِكهمَا اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِیرُ﴾ الْكَافِر وَالْمُؤْمِن ﴿أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِی ٱلظُّلُمَـٰتُ﴾ الْكُفْر ﴿وَٱلنُّورُۗ﴾ الْإِيمَان لَا ﴿أَمۡ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَاۤءَ خَلَقُوا۟ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَـٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ﴾ أَيْ خَلْق الشُّرَكَاء بِخَلْقِ الله ﴿عَلَیۡهِمۡۚ﴾ فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم اسْتِفْهَام إنْكَار أَيْ لَيْسَ الْأَمْر كَذَلِكَ وَلَا يستحق العبادة إلا الخالق ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَیۡءࣲ﴾ لَا شَرِيك لَهُ فِيهِ فَلَا شَرِيك لَهُ فِي الْعِبَادَة ﴿وَهُوَ ٱلۡوَ ٰحِدُ ٱلۡقَهَّـٰرُ ١٦﴾ لِعِبَادِهِ